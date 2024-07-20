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Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти пішли у наступ біля Роботиного: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Окупанти стерли Роботине з лиця землі
фото з відкритих джерел

Яка нині війна на так званому Роботинському виступі, розказали воїни 65-ї механізованої бригади

Півдесятка спроб атакувати позиції українських захисників здійснили окупанти на Оріхівсько-Токмацькому напрямку, лише напередодні. Групи ворожої піхоти, намагалися штурмувати нашу лінію оборони поблизу Малої Токмачки, в районі Роботиного, в напрямку Новоандріївки та північніше Нестерянки. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Великого зиску ті спроби окупантам не принесли. Лінія фронту залишилась незмінною. Водночас, російська артилерія з дистанції продовжує - цілодобово обстрілювати і лінію зіткнення, і прифронтові українські населені пункти.

Яка нині війна на так званому Роботинському виступі, розповіли воїни 65-ї механізованої бригади.

Українські захисники кажуть, що на цьому напрямку є багато ворожих дронів. Вночі і передній край, і другу лінію української оборони - московити засипають з повітря гранатами та саморобними бомбами. Щойно починає світлішати, у небі з'являються зграї FPV-дронів. Військовий «Ножик» зазначає, що вдень тут літає до 300 дронів.

«Ножик» тільки почав розповідати, що саме дрони та далекобійна артилерія, на Роботинському виступі, нині головна ударна сила окупантів, як на західному фланзі, зі сторони Копанів, про себе нагадала ворожа піхота. Як заспокійливе для тутешніх ворожих штурмовиків, пара 120-міліметрових мін, діє безвідмовно, запевняє «Прапор».

Мінометники 65-ї бригади визнають: роботи останнім часом у них побільшало. Постійне переналаштування міномету, означає, що напрямків, по яких рашисти пробують сунути вперед, теж стало більше.

«Вони зараз просто прощупують слабку ділянку. Сьогодні йдуть по одній посадці. Завтра перерив. Післязавтра йдуть по другій. Буває таке, що вони одразу по двох напрямках ідуть», – каже «Уран», пілот розвідувального БПЛА 65 ОМБр ЗСУ.

Геть не штурмовими ротами за підтримки бронетехніки, як це було взимку та навесні, розповідають воїни 65-ої механізованої, московити тепер атакують на Роботинському виступі. Але штурми, так само, відбуваються щодоби.

На цій ділянці фронту майже не залишилося цілих лісосмуг і всі поля навкруги переорані ворожою артою та КАБами.

Коригованими авіаційними бомбами, на Запоріжжі, рашисти стали бити, значно менше, кажуть українські військові. Але, до півдесятка бомб на добу, окупанти таки кидають. Більшість рашиських авіабомб, що тепер падають на Запоріжжі з касетним начинням.

Ще навесні московити атакували, головно навколо Роботиного та північно-західніше Вербового. Наразі, окупанти пробують пробитися, по всьому периметру лінії бойового зіткнення на Токмацькому напрямку.

Раніше Британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні. 

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. 

До слова, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм. 

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Теги: наступ пілот рашисти повітря військові прапор війна окупанти

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