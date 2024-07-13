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На фронті набирає обертів «гаряча зброя» – Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На фронті набирає обертів «гаряча зброя» – Forbes
Використання безпілотників і терміта – потужна комбінація
фото з відкритих джерел

Військові почали використовувати терміт, який здатний пропалити метал

На фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів, пише Forbes.

За даними видання, військові почали використовувати терміт, який здатний пропалити метал.

 «Досягаючи температури близько 4 000F, термітна реакція має тенденцію розплавляти все, до чого торкаються», – ідеться в повідомленні.

Перевагою є те, що на відміну від інших типів зброї, терміт повинен перебувати дуже близько до цілі.

«Саме тому термітні гранати AN-M14 армії США більше належать до класу засобів руйнування, ніж до зброї, і використовуються для пошкодження, знерухомлення або знищення транспортних засобів, систем озброєння, укриттів або боєприпасів. Невеликий дрон чудово підходить для доставки таких гранат до цілі», – пише видання.

Використання безпілотників і терміта – потужна комбінація, оскільки дрон може спрямувати терміт саме туди, де він матиме найбільший ефект. Навіть невелика його кількість може спричинити значну пожежу.

Термітна суміш або термітпорошкова суміш алюмінію (рідше магнію) з оксидами деяких металів (заліза, нікелю тощо). При займанні суміш інтенсивно згоряє з виділенням великої кількості тепла (температура горіння становить 2300–2700 °C).

«Терміт не такий ефективний проти броні, як боєголовки з кумулятивними зарядами, і не такий корисний для протипіхотного застосування, як осколкові, і не має такої потужної вибухової сили, як термобаричні конструкції. Але він дуже корисний для точних атак по легкозаймистих цілях», – ідеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що терміт, ймовірно, буде використовуватися все частіше.

«Металеві клітки, які росіяни почали встановлювати навколо об'єктів інфраструктури, навряд чи зможуть зупинити українців», – додали у виданні.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для України. 

Раніше повідомлялося, що в Україну прибула перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи.

До слова, Чехія готова продовжити дії в рамках ініціативи закупівлі боєприпасів, якщо отримає для цього достатнє фінансування.

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Теги: зброя військові боєприпаси озброєння Forbes росіяни

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