Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари

Рятувальники показали наслідки обстрілу Глухова Сумської області учора, 27 липня. Про це повідомляє ДСНС України.

«Вчора 27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них семеро дітей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Нагадаємо, учора, 27 липня, російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста. Сумська облпрокуратура поінформувала, що внаслідок обстрілу поранено 13 цивільних, серед яких семеро дітей.

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак.

Від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина.