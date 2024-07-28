Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Під ударом росіян опинився центр міста Глухів
фото: скриншот відео

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари

Рятувальники показали наслідки обстрілу Глухова Сумської області учора, 27 липня. Про це повідомляє ДСНС України.

«Вчора 27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них семеро дітей», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Нагадаємо, учора, 27 липня, російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста. Сумська облпрокуратура поінформувала, що внаслідок обстрілу поранено 13 цивільних, серед яких семеро дітей.

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак. 

Від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали четверо  людей, серед них – троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
Теги: росіяни Сумщина обстріл війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт у Вашингтоні був ювілейним, але навряд його можна назвати святковим
Парадокси ювілейного саміту НАТО
14 липня, 20:40
«Автори моніторингових пабліків дані про можливий зліт російських бомбардувальників можуть брати лише там, де і наші офіційні ресурси»
Повітряна небезпека. Як ми дізнаємось про зліт російських літаків
Вчора, 14:00
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх
Пентагон заявляє, що поки не бачить ознак відправляння військових з Північної Кореї до Росії
2 липня, 09:38
Через пожежу всередині ракетного корабля було повністю знищено його засоби зв’язку та автоматизації
До знищення корабля «Серпухов» причетний росіянин
3 липня, 14:26
ДТП трапилось у турецькій Анталії
Росіяни та білоруси потрапили у страшну ДТП у Туреччині: багато поранених (фото, відео)
3 липня, 11:13
Головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на основних напрямках
Серед основного дрони і РЕБ: Зеленський провів Ставку
4 липня, 20:48
Оборонна допомога Заходу дозволить ЗСУ здійснювати масштабні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
13 липня, 08:26
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича
Україна працює над послабленням залежності від західних ракет
23 липня, 17:16
Наталія Калмикова: «У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій»
Скільки поранених військових повертаються у стрій після реабілітації? Відповідь Міноборони
Вчора, 18:43

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6097
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4152
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua