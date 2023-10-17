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На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки
Зловмисника затримано на території однієї з військових частин Нацгвардії
фото: пресслужба СБУ

Чоловік за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який мобілізувався до лав Національної гвардії та працював на російську розвідку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, чоловік за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

«Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». Розвіддані інформатора гру потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе», - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримано на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Встановлено, що місцевого жителя спецслужби РФ залучили до співпраці ще до його мобілізації у Сили оборони.

«У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі. До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

Збір розвідданих російський «кріт» здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів», - зазначили в СБУ.

Під час обшуків у чоловіка було вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Теги: СБУ розвідка державна зрада Київщина

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