На Київщині СБУ затримала «крота» російської розвідки

Зловмисника затримано на території однієї з військових частин Нацгвардії

Чоловік за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який мобілізувався до лав Національної гвардії та працював на російську розвідку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначається, чоловік за вказівкою воєнної розвідки РФ збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України.

«Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж». Розвіддані інформатора гру потрібні були окупантам для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе», - йдеться в повідомленні.

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Зловмисника затримано на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Встановлено, що місцевого жителя спецслужби РФ залучили до співпраці ще до його мобілізації у Сили оборони.

«У поле зору агресора він потрапив як активний користувач мережевих інтернет-ігор, де він періодично публікував свої антиукраїнські коментарі. До виконання завдань розвідувально-підривної діяльності він приступив після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

Збір розвідданих російський «кріт» здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони. Отримані відомості передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів», - зазначили в СБУ.

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Під час обшуків у чоловіка було вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.