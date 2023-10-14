Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію українців із Сектору Гази

На сьогодні відомо про 243 українці, які потребують евакуації з Сектора Гази, але ця цифра буде зростати

За дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з невідомих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не можуть гарантувати безпеку і відкликають цей дозвіл. Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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За його словами, «те, що відбувається зараз в Газі, вже треба називати гуманітарною катастрофою».

«Вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні були перетнути пункт перетину «Рафах». Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення, і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту, – розповів Лубінець та додав: – Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту. За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше, що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти».

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Омбудсмен додав, що сам пункт пропуску «Рафал» відкритий з боку Єгипту, як стверджує єгипетська влада.

«Фактично від Ізраїлю ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада – просто їх пропустила, прийняла», – сказав він.

Лубінець зазначив, що на сьогодні відомо про 243 українці, які потребують евакуації з Сектора Гази, але ця цифра буде зростати.

«Загальний образ – це наші громадянки України, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази. В сім’ях зявились діти. У когось з дітей є документи українського зразка, у когось немає, в когось вийшов термін щодо українських паспортів. МЗС, на мій погляд, працює максимально ефективно… Нам не важливо, документи прострочені чи не прострочені. Це громадяни України, ми зробимо все, щоб їх евакуювати», – наголосив Лубінець.

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Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипету Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації українських громадян зі Смуги Гази.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

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ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.