Ізраїль став заручником інформаційної війни

По Ізраїлю. Коротко

1. Ізраїль повністю програв інформаційну війну. І Ізраїль (ми, між іншим, також) стає заручником цієї самої інформаційної війни. Будь-які подальші дії для Ізраїля не хороші. Почати масштабну сухопутну операцію – розсваритися з усім Близьким Сходом. Не робити цього – наступить серйозна внутрішньополітична криза.

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2. В той же час, серйозна воєнна ескалація поки не потрібна нікому (крім росіян, які поки особливо не впливають на ситуацію).

3. Головні проблемні наслідки для нас – ми зникаємо з перших шпальт і перестаємо бути, як мінімум, на деякий час, мейнстрімом світових ЗМІ, можливе підняття цін на нафту та зрив (перенесення на невідомий термін) запуску індійського аналога «великого шовкового шляху), який є противагою китайського «один пояс – один шлях).

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4. Якщо на два останніх пункти ми майже не можемо впливати, то для нас зараз вкрай важливо не проґавити перший. Власне, тут важливо виробити політику єдиного голосу і запустити єдині месиджі по всьому світу. Які це меседжі? Вісь зла Росія-Іран є загрозою всьому світу. Конфлікт в Ізраїлі є продовженням війни в Україні. Ми маємо в головах колективного заходу зробити знак рівняння між Ізраїлем та Україною, а для глобального півдня ми маємо запустити страшилку: ескалація конфлікту в Україні та Ізраїлі призведе до третьої світової війни. І це потрібно робити вже вчора.