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Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія випустила по Україні сім безпілотників: деталі нічної атаки
фото ілюстративне

Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири «Шахеди»

 

В ніч на 2 жовтня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити чотири із семи ударних безпілотників. Про це повідомляє пресслужба  Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія). ). «У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-РФ)», – йдеться у повідомленні.

Усього під час атаки зафіксовано пуски семи ударних БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири «Шахеди».

Раніше очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що дронова атака була не дуже масована, ймовірно, була спрямована на розвідування систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 2 жовтня на світанку в Україні близько 40 хвилин тривала повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів. Після першої години ночі на Херсонщині та Дніпропетровщині були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. Телеграм-канали повідомляли, що в цих областях гриміли вибухи.

Триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав десять ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: росія окупанти озброєння ворог тривога безпілотник

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