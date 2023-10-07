Війна в Ізраїлі. Москва потирає руки

Росія вже знайшла винних у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною

РФ традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною . Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у Telegram.



«Початок зіткнень між ХАМАС та Ізраїлем у день 50-річчя початку війни Судного дня – подія, на яку можна було очікувати. Ось чим треба було займатися Вашингтону та його союзничкам», – написав Медведєв.

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За його словами, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

«Замість активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням ці придурки залізли до нас і допомагають неонацистам, зіштовхуючи два близькі народи.Що може зупинити маніакальну пристрасть Америки підпалювати конфлікти всюди на планеті? Мабуть, лише громадянська війна на території США», – написав заступник голови Радбезу Росії.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, близько 6:30 ранку за місцевим часом Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі.

Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія розпочала удари по території Сектора Гази після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Також з'явилась інформація про проникнення бойовиків Гази до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю. Це також підтвердила армія Тель-Авіву.

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Армія оборони Ізраїлю оголосила, що готова до війни з терористичною організацією ХАМАС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. За даними МЗС, наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.