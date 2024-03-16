Російські добровольці анонсували масований удар по Бєлгороду

Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області

Російські добровольці з легіону «Свобода Росії» та «Сибірського» батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях. Про це повідомляє Telegram-канал «ЛСР».

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«Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС РФ у Бєлгороді», – ідеться в оголошенні.

Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося.

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«Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!» –заявили добровольці.

Добровольці також наголосили, що жителі Бєлгорода «не повинні стати живим щитом для путінських силовиків».

«Бережіть себе та ваших близьких», – додають бійці.

Раніше бійці «Російського добровольчого корпусу» взяли в полон понад два десятки російських загарбників під час рейду у Білгородську та Курську області.

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Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.