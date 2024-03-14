Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців

Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять полеглих захисників та подякував українським добровольцям, які служить у війську і які збираються приєднатися до армії

Олександр Сирський: «Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українських воїнів у День українського добровольця. Він подякував захисникам та зазначив, що командування зробить все, щоб кожному знайшлось місце в армії відповідно до навичок. Про це Сирський написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рівно 10 років тому, 14 березня, вранці, прямо з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір – боронити незалежність України», – зазначив головком.

Він наголосив, що українські добровольці були на захисті Україні в зоні Антитерористичної операції на сході, а у лютому 2022 року багато воїнів добровільно мобілізувалися до армії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну. Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи», – заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять полеглих захисників та подякував українським добровольцям, які служить у війську і які збираються приєднатися до армії.

«Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей», – додав Сирський.

Нагадаємо, щорічно 14 березня Україна відзначає доволі молоде свято – День українського добровольця. Подію встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року після голосування на засіданні парламенту. Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.

День українського добровольця має за мету зміцнення патріотичного духу, подяку за героїзм воїнам-добровольцям у боротьбі за збереження суверенітету України та привернення уваги народу до захисників-добровольців.