Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців
Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять полеглих захисників та подякував українським добровольцям, які служить у війську і які збираються приєднатися до армії
фото: Олександр Сирський/Facebook

Олександр Сирський: «Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей» 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українських воїнів у День українського добровольця. Він подякував захисникам та зазначив, що командування зробить все, щоб кожному знайшлось місце в армії відповідно до навичок. Про це Сирський написав у Facebook.

«Рівно 10 років тому, 14 березня, вранці, прямо з Майдану Незалежності сотні бійців Самооборони Майдану вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині. Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір – боронити незалежність України», – зазначив головком.

Він наголосив, що українські добровольці були на захисті Україні в зоні Антитерористичної операції на сході, а у лютому 2022 року багато воїнів добровільно мобілізувалися до армії.

«Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну. Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи», – заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ вшанував пам'ять полеглих захисників та подякував українським добровольцям, які служить у війську і які збираються приєднатися до армії.

«Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей», – додав Сирський.

Нагадаємо, щорічно 14 березня Україна відзначає доволі молоде свято – День українського добровольця. Подію встановила Верховна Рада 17 січня 2017 року після голосування на засіданні парламенту. Дата святкування обрана на честь дня прибуття в Нові Петрівці для бойової підготовки перших добровольців Майдану у 2014 році.

День українського добровольця має за мету зміцнення патріотичного духу, подяку за героїзм воїнам-добровольцям у боротьбі за збереження суверенітету України та привернення уваги народу до захисників-добровольців.

Теги: добровольці Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції
Добровольці прорвали кордон РФ: Кремль відреагував
12 березня, 13:02
«Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу і справедливість», - йдеться у зверненні «Сибірського батальйону»
Російські легіони провели визвольну операцію у Курській та Білгородській областях (відео)
12 березня, 12:15
Зеленський: «Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів»
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський
1 березня, 17:55
Володимир Карпенко раніше вже обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
29 лютого, 20:33
Сирський каже, задля посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти українські резерви
Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку
29 лютого, 15:20
Поліцейські можуть долучитися до лав ЗСУ тільки як добровольці
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову
26 лютого, 21:12
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
25 лютого, 10:55
Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки
Третя штурмова бригада відійшла на околиці Авдіївки та вирівняла лінію фронту
17 лютого, 21:05
Найбільше українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та начальнику ГУР Буданову
Кому з політиків та військових українці найбільше довіряють: опитування
15 лютого, 13:34

Події в Україні

Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
Удар по Сумах: рятувальники відновили пошукові роботи, під завалами є люди
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців
Кожному знайдемо місце відповідно до навичок: Сирський звернувся до добровольців
Повітряна тривога тривала менше години
Повітряна тривога тривала менше години
Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)
Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)
За неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис.
За неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис.

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію
5735
Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню
3720
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
3612
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
2509
Новий глава Запорізької ОВА: Реальна кількість полонених в окупації удвічі більша за офіційні дані
2421
У Курській області РФ оголошено ракетну небезпеку, влада звернулася до містян

Новини

Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 05:46
День українського добровольця. Що відзначаємо 14 березня
Сьогодні, 00:00
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Вчора, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Вчора, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua