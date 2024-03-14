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Є лише півтори години: російські добровольці записали нове звернення (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Є лише півтори години: російські добровольці записали нове звернення (відео)
Добровольці закликали жителів Курщини, Білгородщини покинути всі великі населені пункти
фото скріншот відео

Керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців про евакуацію населення 

Російські добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, закликали мешканців Білгородської та Курської областей негайно евакуюватися. Вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь. Про це йдеться у заяві РДК.

У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

«Тому я звертаюся на пряму до жителів цих регіонів – негайно покиньте Курщину, Білгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення», – говорить на відео один із добровольців.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: росія добровольці Білгород

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