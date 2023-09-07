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Російські попи на військових вертольотах виконали «важливу» місію (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські попи на військових вертольотах виконали «важливу» місію (фото)
Російські священники окропили святою водою Козельський район Калузької області
фото з соцмереж

Представники РПЦ витратили приблизно сто літрів святої води, розлитої в п'ятилітрові пляшки

Священики Російської православної церкви (РПЦ) окропили святою водою Козельський район Калузької області. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

Священники РПЦ окропили святою водою Козельський район Калузької області
Священники РПЦ окропили святою водою Козельський район Калузької області
фото з соцмереж

Здійснити молитовний обліт служителям РПЦ допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії. Політ тривав близько години, за цей час було витрачено приблизно сто літрів святої води, розлитої в п'ятилітрові пляшки.

За час польоту було витрачено приблизно сто літрів святої води, розлитої п'ятилітровими пляшками
За час польоту було витрачено приблизно сто літрів святої води, розлитої п'ятилітровими пляшками
фото з соцмереж

За словами одного із священиків, про проведення обльоту з командуванням дивізії домовилися у квітні цього року, «на Великдень». Козельський район облетіли по периметру, також святу воду розпорошили над «військовими точками» та містом, додав російський священнослужитель.

Здійснити молитовний обліт служителям РПЦ допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії
Здійснити молитовний обліт служителям РПЦ допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії
фото з соцмереж

Нагадаємо, 12 червня стало відомо про чергову постанову міністерства православ’я РФ – РПЦ: «пацифізм несумісний із вченням православної церкви і в різні епохи був присутній у єретичних доктринах». Таким чином Російська православна церква перетворюється на путінську секту, основна місія якої – підтримувати стабільність влади диктатора Володимира Путіна та виправдовувати кожен його злочинний вчинок.

До слова, в Росії була розроблена спеціальна машина з надувним військово-польовим храмом призначена для російських військ в Україні.

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Теги: священник війна церква росіяни РПЦ

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