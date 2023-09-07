Російські попи на військових вертольотах виконали «важливу» місію (фото)

Представники РПЦ витратили приблизно сто літрів святої води, розлитої в п'ятилітрові пляшки

Священики Російської православної церкви (РПЦ) окропили святою водою Козельський район Калузької області. Про це повідомляє російський Telegram-канал.

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Священники РПЦ окропили святою водою Козельський район Калузької області фото з соцмереж

Здійснити молитовний обліт служителям РПЦ допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії. Політ тривав близько години, за цей час було витрачено приблизно сто літрів святої води, розлитої в п'ятилітрові пляшки.

За час польоту було витрачено приблизно сто літрів святої води, розлитої п'ятилітровими пляшками фото з соцмереж

За словами одного із священиків, про проведення обльоту з командуванням дивізії домовилися у квітні цього року, «на Великдень». Козельський район облетіли по периметру, також святу воду розпорошили над «військовими точками» та містом, додав російський священнослужитель.

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Здійснити молитовний обліт служителям РПЦ допомогли військовослужбовці Козельської ракетної дивізії фото з соцмереж

Нагадаємо, 12 червня стало відомо про чергову постанову міністерства православ’я РФ – РПЦ: «пацифізм несумісний із вченням православної церкви і в різні епохи був присутній у єретичних доктринах». Таким чином Російська православна церква перетворюється на путінську секту, основна місія якої – підтримувати стабільність влади диктатора Володимира Путіна та виправдовувати кожен його злочинний вчинок.

До слова, в Росії була розроблена спеціальна машина з надувним військово-польовим храмом призначена для російських військ в Україні.