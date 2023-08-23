Україна наступного місяця отримає пускові установки Nasams – президент Литви

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс, основними перевагами якого є мобільність і висока точність

Президент Литви запевнив, що країна підтримуватиме Україну до перемоги

Литва наступного місяця передасть Україні пускові установки зенітного ракетного комплексу Nasams, кожна з яких несе шість ракет AIM-120 Amraam. Вони мають посилити протиповітряну оборону. Про це президент Литви Ґітанас Науседа написав у Twitter.

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«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Володимирові Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки Nasams», – повідомив Науседа.

Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс, основними перевагами якого є мобільність і висока точність (збиває 85% цілей). Випущена з нього ракета вміє маневрувати, тож краще вражає цілі. Також ракета має радіолокаційну головку самонаведення та високий рівень протидії системам радіоелектронної боротьби. Пускова установка Nasams має шість ракет. Батарея (дев'ять або 12 установок) може за 12 секунд випустити всі 54 або 72 ракети.

Нагадаємо, президент Литви прибув до Києва 23 серпня, аби взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Український та литовський лідери обговорили актуальну ситуацію на полі бою та нагальні потреби військових.

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Крім того, лідери країн розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки та розбудову альтернативних зерновому коридору шляхів експорту агропродукції.

«Цінуємо приєднання Литви до спільної декларації Групи семи про підтримку України та готовність до плідної взаємодії для реалізації української Формули миру й проведення глобального саміту миру», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Раніше Литва оголосила про надання Україні нової військової допомоги, яка включає ракети Nasams та безпілотники.

До слова, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України.