Зупинка Росією судна в Чорному морі: розслідувачі викрили брехню окупантів

Судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам застопорити хід

Міноборони РФ стверджувало, що корабель «Васілій Биков» примусив суховантажу «Сукра Окан» зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадив на нього свою доглядову команду. Втім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Про це повідомляє Inform Napalm із посиланням на свідчення моряків.

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Екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

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«Як вказали моряки, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів – теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі», – додають розслідувачі.

Нагадаємо, зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляло російське Міноборони.

Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

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Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі.