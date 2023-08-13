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Зупинка Росією судна в Чорному морі: розслідувачі викрили брехню окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зупинка Росією судна в Чорному морі: розслідувачі викрили брехню окупантів
Екіпаж суховантажу проігнорував вимоги російських «піратів»
фото з відкритих джерел

Судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам застопорити хід

Міноборони РФ стверджувало, що корабель «Васілій Биков» примусив суховантажу «Сукра Окан» зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадив на нього свою доглядову команду. Втім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Про це повідомляє Inform Napalm із посиланням на свідчення моряків.

Екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

«Як вказали моряки, судно «Сукра Окан» не підкорилося вимогам застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів – теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі», – додають розслідувачі.

Нагадаємо, зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Про це повідомляло російське Міноборони.

Нагадаємо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Згодом Україна почала реєструвати торгові судна, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі.

До слова, після успішних українських атак на російські судна росіяни перестали почуватись безпечно у Чорному морі. Через це кораблі не випливають з вод поблизу Новоросійська. Тепер окупанти намагаються всіляко захистити свої кораблі

Читайте також: Українська відповідь на російське морське піратство
Теги: Міноборони РФ корабель погрози окупанти Міноборони військові Україна росіяни

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