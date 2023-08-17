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«Азов» повернувся на фронт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Азов» повернувся на фронт
Воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці
фото ілюстративне

«Азовці» виконують бойові завдання у районі Серебрянського лісництва

Легендарна бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті. Воїни працюють у Луганські області. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

«Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», – сказав він.

Зазначимо, що Серебрянське лісництво знаходиться за 8 км на південний захід від Кремінної.

Уршалович зазначив, що воїни «Азова» утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Нагадаємо, українські військові, які керували обороною «Азовсталі», після звільнення з російського полону у вересні минулого року, згідно з домовленостями, досягнутими за участю Ердогана, перебували в Туреччині.

Проте 8 липня вони повернулися додому.

До слова, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

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Теги: ЗСУ війна Азов

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