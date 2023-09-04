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Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
Від початку доби окупанти запустили ударні дрони у кілька хвиль
фото ілюстративне

Повітряна тривога оголошена на південному сході України

Дніпропетровська область перебуває під загрозою удару ворожими дронами-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ о 6:13 4 вересня.

«Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!» – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, окупанти випустили в напрямку Дніпропетровщини дрони Shahed.

Крім того, у Запорізькій області є загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.

У ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина Запорізька область безпілотник

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