Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
Повітряна тривога оголошена на південному сході України
Дніпропетровська область перебуває під загрозою удару ворожими дронами-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ о 6:13 4 вересня.
«Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!» – йдеться у повідомленні.
Ймовірно, окупанти випустили в напрямку Дніпропетровщини дрони Shahed.
Крім того, у Запорізькій області є загроза застосування ворогом ударних безпілотників.
Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.
У ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.
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