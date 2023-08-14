Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото)

Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів

В Росії була розроблена спеціальна машина з надувним військово-польовим храмом призначена для російських військ в Україні. Про це повідомив ієрей Борис Гришин у коментарі для росЗМІ.

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Розробку, представлену РПЦ, було продемонстровано на форумі «Армія-2023».

Зазначається, що ця машина має бути використовувана на окупованих територіях. Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів.

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За словами представника РПЦ, «цю машину можна розгорнути, надути, використовувати, згорнути і відправити далі».

«Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше – хвилин 15», – розповів ієрей Борис Гришин.

Він також зазначив, що машина оснащена холодильником, душем, умивальником, біотуалетом та двома спальними місцями, одне з яких призначене для водія, а інше – для священика.

Представник РПЦ підкреслив, що ця машина є «експериментальним прототипом, який не випробовувався в умовах бойових дій».

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фото: росЗМІ

Нагадаємо, триває 537-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог застосував вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети «Калібр» та БпЛА було знищено.