Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото)
В Росії розробили машину з надувним військово-польовим храмом
фото: росЗМІ

Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів

В Росії була розроблена спеціальна машина з надувним військово-польовим храмом призначена для російських військ в Україні. Про це повідомив ієрей Борис Гришин у коментарі для росЗМІ.

Розробку, представлену РПЦ, було продемонстровано на форумі «Армія-2023».

Зазначається, що ця машина має бути використовувана на окупованих територіях. Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів.

За словами представника РПЦ, «цю машину можна розгорнути, надути, використовувати, згорнути і відправити далі».

«Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше –  хвилин 15», – розповів ієрей Борис Гришин.

Він також зазначив, що машина оснащена холодильником, душем, умивальником, біотуалетом та двома спальними місцями, одне з яких призначене для водія, а інше – для священика.

Представник РПЦ підкреслив, що ця машина є «експериментальним прототипом, який не випробовувався в умовах бойових дій».

Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото) фото 1
фото: росЗМІ

Нагадаємо, триває 537-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог  застосував вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети «Калібр» та БпЛА було знищено. 

Теги: армія війна РПЦ Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Путін створює власну армію на випадок нового заколоту – Подоляк
22 липня, 06:32
Якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це коштуватиме їй дуже дорого, сказав Салліван
Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву
16 липня, 18:23
«Онікс» призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летять на швидкості понад 3000 км/год
Повітряні сили пояснили, чому ППО збила сьогодні лише кілька ракет
20 липня, 10:15
На догоспітальному етапі кров першої групи з негативним резус-фактором можна буде вливати будь-кому без додаткових досліджень
Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – роз'яснення МОЗ
7 серпня, 15:30
Окупанти б'ють по півдню України з ракетоносіїв у Чорному морі
ЗСУ попереджають, що Росія готує нову тактику ракетних ударів по Україні
29 липня, 11:16
Дві країни взялись за охорону своїх морів РФ
Британія та Ірландія готуються до можливих атак Росії на морську інфраструктуру
3 серпня, 18:41
Звільнені з полону командири «Азова» повернулися в Україну
Стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях
31 липня, 10:17
Користувачі соціальних мереж звинувачують Олексія Толкачова в тому, що він почав конфлікт для того, щоб продати більше примірників своєї книги
Українці заслужили війну? Історія отримала розв'язку: правда про скандального блогера-бізнесмена
1 серпня, 16:24
Керченський міст з космосу 13 серпня 2023 року
Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 10:52

Події в Україні

Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото)
Росія хоче озброїти свою армію надувними храмами від РПЦ (фото)
Росія терміново посилила охорону Кримського моста
Росія терміново посилила охорону Кримського моста
Удар по Одесі, візит міністра фінансів Німеччини до Києва. Головне за 14 серпня
Удар по Одесі, візит міністра фінансів Німеччини до Києва. Головне за 14 серпня
ЗСУ знищили ударний гелікоптер ворога і продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ знищили ударний гелікоптер ворога і продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
Сили оборони призупинили наступ окупантів на деяких напрямках
Сили оборони призупинили наступ окупантів на деяких напрямках
ЗСУ просуваються біля Великої Новосілки: карта бойових дій (фото)
ЗСУ просуваються біля Великої Новосілки: карта бойових дій (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
21K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
20K
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
19K
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
14K
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
12K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту