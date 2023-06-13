Патріарх Кирило переписує закони православ’я, аби виправдати злочини Путіна
Російська православна церква визнала, що «пацифізм несумісний із вченням православної церкви»
12 червня стало відомо про чергову постанову міністерства православ’я РФ – РПЦ: «пацифізм несумісний із вченням православної церкви і в різні епохи був присутній у єретичних доктринах». Таким чином Російська православна церква перетворюється на путінську секту, основна місія якої – підтримувати стабільність влади диктатора Володимира Путіна та виправдовувати кожен його злочинний вчинок. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Таким чином патріарх Кирило вже юридично формалізує порушення однієї з головних християнських заповідей: «не вбий». Про це йдеться у матеріалах до засідання церковного суду, на якому розглянуть висловлювання забороненого до служіння костромського священика Іоанна Бурдіна, який виступає проти війни в Україні.
Підтримку Путіна не приховують і в самій РПЦ. У матеріалах справи церковний суд планує вивчити висловлювання Бурдіна, з яких «видно його антиросійську політичну позицію, яка в нашій країні сприймається як неприйнятна». Суд вважає, що проповідь у березні 2022 року, де Бурдін заявив, що церква не може залишатися осторонь, коли одні християни вбивають інших, є «дискредитацією армії».
Залишилося дочекатися тільки, коли РПЦ назве єретиком Ісуса Христа. Адже його Нагірна проповідь абсолютно дисонує з «проповідями» Путіна, Дугіна та інших сучасних московських «християн». Фактично РПЦ вже замінила християнство на «путініанство», адже Божий закон наказує: «Не вбивай», а цю заповідь московські поплічники ігнорують та замінюють своєю версією православ’я.
Нагадаємо, що глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни. Андрій Кураєв активно критикував церковні структури та особисто патріарха, звинувачуючи церкву у віддаленні від парафіян, бюрократичності та ретроградності. Нині Кураєв живе за кордоном. Він виступає проти війни в Україні та позиції керівництва РПЦ щодо війни.
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