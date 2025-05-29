Соцмережі висміяли російського чиновника через вугільний макіяж
Вугільний макіяж: Губернатор Кемеровської області вразив соцмережі «бойовим розфарбуванням»
Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк нещодавно став зіркою соцмереж через свій «макіяж». Під час візиту до шахти «Южная» 27 травня, Середюк з'явився з помітно забрудненими вугіллям щоками, а місцеві жителі не втримались від обговорення. Про це повідомляє «Главком».
Сердюк спускався у шахту разом з «поважними» гостями, включаючи міністра фінансів Антона Сілуанова та міністра енергетики Сергія Цивільова, а фото і відео «розмальованих чиновників» швидко розлетілися інтернетом. Однак увагу привернули не масштаби видобутку, а, власне, щоки чиновника. Росіяни одразу ж почали критикувати губернатора за «бойовий розкрас».
Сам Середюк запевняє, що ніякого піару тут і близько немає, а щоки обмазав «за старою спеціальною традицією» для тих, хто вперше відвідує забій. Мовляв, так само вчинили і його «високопоставлені колеги».
Виходить тим, хто опиниться в кемеровській шахті вперше, обов'язково треба буде натерти щоки вугіллям.
До слова, на фотографіях, які опублікував Сердюк у своєму телеграм-каналі, місцеві працівники не відрізняються «бойовим розкрасом» та не вимазані у вугілля, як це зробили «поважні гості» шахти.
Нагадаємо, Кремль планує провести перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях України. Відповідний тендер оприлюднений на сайті держзакупівель РФ.
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