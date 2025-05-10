Іран готує для передачі РФ пускові установки для балістичних ракет

Ракети Fath-360 Тегеран відправив Росії ще торік для використання у війні проти України

Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Про це пише Reuters з посиланням на слова двох західних чиновників із питань безпеки, передає «Главком».

Відповідні ракети Fath-360 Тегеран відправив Росії ще торік для використання у війні проти України.

Зазначається, що Fath-360 з радіусом дії 120 км дасть змогу військовим РФ обстрілювати позиції ЗСУ, військові об’єкти і населені пункти, розташовані поблизу кордону з Росією.

Reuters пише, що далі Росія в обмін на літаки Су-35 може отримати балістику дальнього радіусу дії на 700, а то і 1000 кілометрів. Тоді під ударом за лічені хвилини можуть опинитися і Львів, і Івано-Франківськ, і навіть кордон із Польщею.

Нагадаємо, кілька десятків російських військових проходять в Ірані навчання з використання тактичних ракетних комплексів малої дальності Fath-360.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору з Іраном про всеосяжне стратегічне партнерство. Договір передбачає, що Росія та Іран будуть на офіційному рівні проводити співпрацю у сферах політики, торгівлі, економіки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури, безпеки та оборони.

Окремим пунктом передбачено співпрацю сторін у розвитку міжнародних транспортних коридорів, що пролягають територією Росії та Ірану.