РФ активно розширює виробництво вибухових речовин – Reuters

Нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державній оборонній компанії «Завод ім. Я. М. Свердлова»

Росія проводить масштабне розширення заводу Сибіру, щоб наростити виробництво вибухової речовини, яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Здатність Москви зібрати більше снарядів, ніж Україна, зіграла важливу роль в успіхах Росії на полі бою під час війни, яка в основному велася за допомогою великих гармат і безпілотників. Однак Москві довелося імпортувати величезну кількість снарядів з Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів скорочуються, за даними Сполучених Штатів і України», – йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що додаткова вибухівка може допомогти значно збільшити вогневу міць Москви в той час, коли Україна та її західні союзники нарощують виробництво боєприпасів, необхідних для перешкоджання просуванню РФ.

Відповідно до документів, на які посилається Reuters, нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державній оборонній компанії «Завод ім. Я. М. Свердлова». Це великий російський виробник вибухових речовин.

Завод розташований недалеко від сибірського міста Бійськ, приблизно за 3 тис. км на схід від Москви. Це ставить його поза зоною досяжності більшості українських ударних безпілотників, які були націлені на російську збройову промисловість.

Супутникові знімки місця показують будівництво нових будівель та іншої інфраструктури, з'ясувало агентство Reuters. Людина, близька до проєкту, і будівельний підрядник, які говорили на умовах анонімності, підтвердили, що відбувається велике розширення.

Очікувалося, що новий об'єкт вироблятиме 6 тис. метричних тонн вибухової речовини на рік і планувалося завершити будівництво цього року. Наприклад, вихідної потужності вистачило б для заповнення боєголовок 1,28 млн російських артилерійських снарядів, діаметр якого становить 152 мм, згідно з розрахунком Reuters.

Раніше на російських підприємствах було зафіксовано верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Обладнання корейської фірми вартістю понад $19 млн опинилися в Росії за допомогою китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology. Як розповів радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк, записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років.

Як повідомлялося, західні санкції не змогли підірвати російське виробництво зброї, а Москві навіть вдалося збільшити виробництво своєї ключової зброї.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі.