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РФ проведе перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях: мета

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ проведе перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях: мета
Кремль прагне включити окуповані території в адміністративно-територіальну структуру РФ
фото: Центр протидії дезінформації

Окупаційна влада створює додатковий інструмент тиску на громадян України

Кремль планує провести перепис сільськогосподарських земель на окупованих територіях України. Відповідний тендер оприлюднений на сайті держзакупівель РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«При цьому до кадастру РФ вноситимуться дані про землі станом на 2002 р., тобто до впровадження в Україні земельної реформи. В РФ наголошують, що використання пізніших даних є «небажаним», адже це юридично фіксує приватну власність на землю громадянами України», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що проводячи цю інвентаризацію, Росія переслідує кілька цілей: «Вона прагне включити окуповані території в адміністративно-територіальну структуру РФ, щоб їх «легалізувати» та виправдати крадіжки українського зерна, що відбувається від початку повномасштабного вторгнення».

«У такий спосіб окупаційна влада створює додатковий інструмент тиску на громадян України, які залишилися в окупації, створюючи для власників землі ризик втрати майна у разі виявленої нелояльності. Будь-які дії окупантів щодо української землі та майна громадян України є юридично нікчемними та не мають жодних правових наслідків», – пояснив ЦПД.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

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Теги: росія зерно окупація Центр протидії дезінформації

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