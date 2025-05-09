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Ми не хочемо, щоб Україна розвалилася – віцепрезидент США Венс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ми не хочемо, щоб Україна розвалилася – віцепрезидент США Венс
Венс: Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною
фото: The White house/Facebook

Венс підкреслив, що США хочуть, аби Україна залишалася суверенною країною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс США заявив, що Сполучені Штати не хочуть розпаду України та не віддадуть Путіну землі, які він ще навіть не завоював. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

«Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна розвалилася. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною», – зазначає Венс.

Венс каже, що Росія не може розраховувати, що їй дадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. Віцепрезидент додає, що це одна з речей, які вони заклали у той первісний мирний план.

«Ми можемо тільки підвести цих хлопців до криниці, ми не можемо змусити їх пити», – каже Венс.

Крім того, Венс повідомив, що США відмовляться від переговорів, якщо Росія вестиме їх недобросовісно.

Раніше ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів щодо війни в Україні Росія вимагає «занадто багато». Як передає «Главком», про це він сказав під час Мюнхенську зустріч лідерів у Вашингтоні.

За його словами, він не може сказати, що росіяни не зацікавлені в досягненні мирної угоди, але вони висунули низку вимог для завершення війни. Вашингтон вважає, що цих вимог «занадто багато».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Так президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

Теги: росія США переговори Джей Ді Венс

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