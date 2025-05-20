«Путін втягує Трампа у халепу». Світова преса про телефонні ігри з агресором

Європейські лідери відверто шоковані позицією Трампа

Довгоочікувана розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і лідером країни-агресора Путіним не принесла для України жодних результатів. Ба більше: під час цієї розмови Трамп змінив свою позицію щодо необхідності запровадження 30-денного миру – ініціативи, яка виходила від нього ж! Крім того, Трамп відмовився запроваджувати суворі санкції проти Росії. Схоже, на нього досі справляють враження типові для Путіна методи затягування часу – пропозиції розробити спільний з Україною меморандум про кроки до припинення вогню.

«Російська Федерація намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію. Україна працює, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки», – прокоментував президент Володимир Зеленський. Такої ж думки лідери провідних західних держав.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив президента Росії Володимира Путіна у навмисному зволіканні, продовженні військової агресії. Виступаючи перед спільною зустріччю міністрів закордонних справ та оборони Європейського Союзу у Брюсселі, Пісторіус оцінив, що Путін просто намагається виграти час переговорами. «Це абсолютно очевидно», – зазначив міністр, наголосивши, що поведінка Росії на місцях є «чітким сигналом»: російського лідера слід оцінювати за його діями, а не за словами.

Напередодні телефонного контакту The Washington Post опублікував аналітичний матеріал-попередження авторства Макса Бута під заголовком «Путін втягує Трампа у халепу, а Трамп, схоже, цього не усвідомлює».

«Поки Путін перешкоджає зусиллям Трампа щодо припинення вогню, президент США виявляє до нього терпіння та добру волю» скріншот: WP

«Якби Трамп був серйозно налаштований на припинення конфлікту в Україні, він би негайно зробив три кроки, щоб посилити тиск на Росію. А саме: підштовхнув європейські держави до видачі Києву щонайменше $300 млрд заморожених російських активів; посилив би санкції на експорт енергоносіїв з Росії, щоб паралізувати російську економіку; пообіцяв би надати або хоча б продати Україні всі боєприпаси, необхідні їй для самозахисту на невизначений термін. Тоді Путін би зрозумів, що можливість перемоги у війні вислизає з його рук, і йому потрібно серйозно вести переговори», – пояснює аналітик.

Після розмови між Путіним і Трампом європейські лідери вирішили брати ситуацію у свої руки і не гаючи часу схвалили новий пакет санкцій проти РФ. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту». За словами глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас, нові обмежувальні заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. «Ми готуємо ще більше санкцій проти Росії. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь», – наголосила вона.

Своїми думками щодо поточної ситуації та її можливого розвитку поділилися експерти та аналітики світових ЗМІ.

Європейці здивовані тим, що Трамп був відносно задоволеним почутим від Путіна скріншот: Axios

Axios із посиланням на джерела ретельно описує процес перемовин. Видання нагадує, що перед контактом з Путіним Трамп провів короткі перемовини телефоном із Зеленським. Під час них Трамп запитав свого українського колегу, що йому слід сказати Путіну, розповідають джерела. «Зеленський був радий, що Трамп зателефонував йому для консультації. Він попросив Трампа вимагати негайного припинення вогню, пригрозити новими санкціями проти Росії та не пропонувати Путіну жодних поступок без консультацій з Україною. Коли розмова з Путіним завершилася, Трамп знову зателефонував Зеленському. На цей раз на лінії також були лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії», – пише видання.

«Другий дзвінок був довшим і мав інший характер, ніж перший», – сказав пізніше Зеленський.

Видання веде далі: «Хоча європейське джерело, яке брало участь у розмові, повідомило Axios, що вона була «конструктивною», інше джерело зазначило, що Зеленський вважає розмову «поганою». Трамп повідомив лідерам, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори щодо припинення вогню. Джерело, яке було присутнє під час розмови, повідомило, що у відповідь на кілька секунд запанувала здивована тиша».

Першим оговтався Зеленський: він нагадав Трампу, що Путін і раніше погоджувався на переговори, і перший раунд відбувся у п'ятницю у Стамбулі. Трамп на цю тезу не відповів, повідомили джерела. За їхніми даними, Зеленський та кілька інших лідерів, які брали участь у розмові, нагадали Трампу, що саме його ідеєю було розпочати мирні переговори з негайного 30-денного припинення вогню. «Джерела повідомили, що лідери учасників розмови, здавалося, були здивовані тим, що Трамп був відносно задоволеним почутим від Путіна і представив це як нову подію, хоча російський лідер, схоже, зовсім не змінив своєї позиції», – підкреслює Axios.

«Єдина стратегія, яка може дати плоди, – це послаблення Путіна та ведення переговорів з позиції сили» скріншот: Politico

Старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії в Інституті Гудзона Деніел Кочіс пише у Politico, що у Трампа досі є можливість зупинити війну.

«Але для цього він повинен спрямувати своє прагнення до миру на єдину стратегію, яка дає хоч якусь надію на плоди: послаблення президента Росії Володимира Путіна та ведення переговорів з позиції сили. Кремль не припинить вести війну, яку, на його думку, він перемагає – його доведеться змусити», – зазначає Кочіс.

Аналітик підкреслює, що Вашингтон може це зробити кількома способами. По-перше, посилити санкції проти Росії – це завадить Путіну продовжувати ефективну боротьбу. «Російська армія дуже залежить від великих бонусів за вступ на службу та виплат за смерть для вербування солдатів та поповнення своїх лав. Тож обмеження можливостей Москви фінансувати свою армію, наприклад, шляхом придушення тіньового флоту нелегальних танкерів, які вона використовує для перевезення сирої нафти, змусить її приймати рішення, яких вона не хоче», – пише експерт. Він пояснює, що у такому випадку Москві доведеться або відмовитися від свого плану розширення чисельності своїх збройних сил до 1,5 млн військовослужбовців, або почати активніше набирати війська з заможніших класів російського суспільства, які набагато ближче до бази влади Кремля та становлять більший ризик для стабільності режиму.

По-друге, на думку автора, США також могли б взяти приклад з Європи та допомогти зміцнити внутрішній потенціал України у виробництві озброєння та можливостей, необхідних для відбиття невпинних атак Росії. Це пом'якшило б занепокоєння Пентагону щодо виснаження американських арсеналів, а також допомогло б гарантувати, що американська промисловість не залишиться позаду, оскільки європейські фірми поспішають розширити виробництво в Україні, і у першу чергу у таких сферах, як проєктування та виробництво безпілотників. Це також не вимагатиме масштабних інвестицій.

«Президент явно хоче припинити кровопролиття. Йому потрібна краще обґрунтована стратегія» скріншот: WP

Аналітик Washington Post Девід Ігнатус аналізує ілюзії, які заважають Трампу об’єктивно оцінювати війну Росії в Україні. Першою ілюзією є переконання Трапа, що Путін прагне миру. «Путін не показав жодних доказів того, що він хоче миру. Він все ще хоче перемоги, що він ще раз описав після понеділкової розмови фразою «усунути корінні причини кризи». Це кодове позначення його переконання, що Україна не може бути європейською країною, як вона того хоче, а повинна залишатися під російською гегемонією... Росія втратила близько 800 тис. загиблих і поранених, а за три роки її величезна армія навіть не змогла захопити Донбас. Коли гармати замовкнуть, Росія почне усвідомлювати колосальну дурість Путіна. Не дивно, що він воліє продовжувати боротьбу», – наголошує оглядач.

Другою ілюзією Трампа є те, що, на його думку, Росія є потенційною економічною золотою жилою для Сполучених Штатів. Трамп повторив це в понеділок з характерною для нього гіперболічністю: «У Росії є величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства [коли війна закінчиться]. Її потенціал безмежний».

Ігнатус зазначає, що Трамп був зациклений на цій ідеї з 1980-х років. «Цей ентузіазм підживлював радник Путіна Кирило Дмитрієв, випускник Гарвардської школи бізнесу, який зустрічався з посланцем Трампа з питань Росії Стівом Віткоффом. Але економісти, які вивчають Росію, стверджують, що це бачення хибне. Росія залишається корумпованою, погано керованою економікою, яка все ще значною мірою залежить від експорту енергоносіїв та корисних копалин. В останні десятиліття вона була країною, що занепадає, а не розвивається», – підкреслює журналіст.

Третя помилкова думка Трампа полягає в тому, що покалічену Україну нібито можна змусити здатися. Трамп описує цей фатальний сценарій фразою «у вас немає карт», яку він часто повторює президенту Володимиру Зеленському. «Але виявляється, що в України є один дуже потужний козир – потужна підтримка з боку Європи. Європейці визнають, що якщо Путін здолає Україну, він підірве безпеку на всьому континенті. Вони бачать докази його амбіцій у нових військових базах на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії… Деякі європейці сказали мені, що, на їхню думку, Росія вже перебуває у стані війни з НАТО», – думає Ігнатус.

Аналітик переконаний: Трамп не зможе нав'язати Зеленському погану угоду, бо європейські союзники готові чинити опір. «І вони нарешті розвивають військову силу, щоб втілити свою позицію», – додає журналіст.

«Трамп забезпечив перемогу Путіну, відступивши від мирних переговорів щодо України» скріншот: Bloomberg

11 днів тому європейські лідери підбадьорилися, коли президент Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в Україні та пригрозив новими санкціями проти Росії. Телефонна розмова з Володимиром Путіним у понеділок показала, що ці надії були марними, пише Bloomberg.

Один європейський чиновник на умовах анонімності сказав Bloomberg, що лідери побоюються відмови Трампа від дипломатичних зусиль. Інше джерело сказало, що Трамп чітко дав зрозуміти, що не хоче запроваджувати більше санкцій на цьому етапі та відступає від власної пропозиції щодо припинення вогню. Чиновник додав, що лідери в Києві та інших країнах Європи не згодні з його планом щодо прямих переговорів між Росією та Україною.

За словами іншого європейського чиновника, змушуючи Москву та Київ домовлятися про умови укладення перемир'я, Трамп, по суті, дозволяє Путіну виграти час. Минулого тижня у Стамбулі російські переговірники висунули максималістські вимоги, включаючи міжнародне визнання контролю Москви над чотирма українськими регіонами, які війська Путіна не повністю окупували, та обмеження військового потенціалу Києва.

«Сьогодні складається враження, що ми повернулися до довгострокового сценарію, в якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу», – цитує Bloomberg Крістін Берзіну, директорку Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні.

Бен Воллес, колишній міністр оборони Британії фото: Reuters

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив невтішний прогноз після двогодинної телефонної розмови між Трампом і Путіним. На його думку, американський лідер дозволить Путіну уникнути відповідальності за Україну, попри те, що Путін його «принижує», – так сильно Трамп прагне укласти торговельну угоду з Росією, пише Standard.

Воллес відкинув ймовірність мирних кроків після двогодинної телефонної розмови між Трампом і президентом Росії. Він вважає, що для Трампа війна в Україні – це «угода, від якої він відступить», не досягнувши миру.

«Він готує ґрунт для того, щоб сказати: «Я намагався, ці хлопці», а потім давайте укладемо торговельну угоду з Росією», – додав ексміністр.

Звинувачуючи Путіна у смертях сотень тисяч солдатів і цивільних осіб, які загинули на війні, він наголосив: «Дональд Трамп, здається, вважає, що витрачати багато часу на телефонні розмови з ним і постійно зазнавати принижень з його боку, – це певний спосіб діяти далі».

Наталія Сокирчук, «Главком»