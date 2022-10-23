Путін готує ядерний удар по Україні? Кремлівські ЗМІ взялися обробляти росіян

Пропагандистські видання розповідають про підрив ядерного заряду в Україні

Російське пропагандистське видання «Риа-новости» поширило повідомлення про те, що «київський режим» готує на території своєї країни провокацію. Як ідеться в інформації, українська влада має намір підірвати на території країни так звану бомбу або малопотужний ядерний заряд.

Діють українці, звісно ж, під керівництвом «західних кураторів», а звинуватити в теракті мають намір Росію. При цьому пропагандистське видання посилаються на «джерела в різних країнах, котрі заслуговують довіри».

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначає, подібні повідомлення від кремлівських ЗМІ можуть свідчити, що Росія готує на території України терористичний акт.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

До слова, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.