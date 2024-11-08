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Російський шпигун служив у лавах волинського ТЦК

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Російський шпигун служив у лавах волинського ТЦК
Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції
Фото зі сторінки СБУ в соцмережах

Агент на службовому авто фіксував стратегічні цілі

На Волині викрили російська агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону. Про це повідомляють на сторінці СБУ в соцмережах.

Як зазначають у відомстві, 30-річного військовослужбовця дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як гру).

Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

Російський шпигун служив у лавах волинського ТЦК фото 1

Щоб виконати це завдання, агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів «в обхід» української ППО.

Отриману інформацію військовослужбовець направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Російський шпигун служив у лавах волинського ТЦК фото 2

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини та затримала. Одночасно були провели додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру. йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше оголосили підозру окупанту, який депортував 15 українських дітей. Під командуванням фігуранта 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців.

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Теги: СБУ війна Волинська область російські агенти

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