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Окупант, який депортував 15 українських дітей, отримав підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупант, який депортував 15 українських дітей, отримав підозру
фото: Reuters (ілюстративне)

Під командуванням фігуранта 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців

Правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ. Про це інформує СБУ.

«Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області. Ідеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїла Юсупова з позивним Габріель», – ідеться в повідомленні.

Про підозру заочно повідомлено командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїлу Юсупову з позивним Габріель
Про підозру заочно повідомлено командиру відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїлу Юсупову з позивним Габріель
колаж: СБУ

За матеріалами справи, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти «під конвоєм» окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ. Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресорки.

У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

СБУ заочно повідомила Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Нині тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.

Теги: СБУ Офіс Генерального прокурора діти депортація підозра

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