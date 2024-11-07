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Спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач»

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач»
Бійців інших підрозділів надзвичайно мотивує, що поряд спецпризначенці СБУ
фото: пресслужба СБУ

«Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми»

Центр спецоперацій «А» (також відомий, як «Альфа) виконує на війні надзвичайно складні задачі. А до бійців на фронт регулярно приїздить особисто голова СБУ Василь Малюк. Про це один зі спецпризначенців команди «Mich Team» з «ЦСО «А» СБУ розказав під час ефіру програми «Від душі в душу». 

«Центр спецоперацій «А» – це машина, яка рухається вперед і дає відсіч ворогу. Є завдання – є виконання. Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми. Про масштаб операцій зараз ми не можемо говорити, бо не можна відкривати ворогу всі свої секрети», – говорить спецпризначинець.

За його словами, бійців інших підрозділів надзвичайно мотивує, що поряд спецпризначенці СБУ.

«Вау, та ви шо! З нами буде «Альфа»!» – саме така реакцію коли ми приходимо на допомогу іншим підрозділам на передовій. Вони знають, що ми спеціалісти своєї справи», – каже спецпризначинець з «ЦСО «А» СБУ.

Спецпризначинець розповів, що бійців на фронті регулярно відвідує керівництво Служби.

«Коли ми їх бачимо, у нас стає ще більше мотивації. Ще не було жодного відрядження, коли б голова СБУ Малюк не приїхав до нас. Він майже кожного знає в обличчя, завжди знаходить слова підтримки», – підкреслив спецпризначенець.

Нагадаємо раніше стало відомо, що група «Рейтинг» провела опитування громадської думки на замовлення Євросоюзу. Рівень довіри до СБУ в цьому опитуванні сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період Незалежності.

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Теги: фронт Василь Малюк СБУ війна

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