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У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
фото з відкритих джерел

Прокремлівські агенти в Молдові почали операцію з дискредитації перемоги Майї Санду на виборах

Російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика «нелегітимним президентом».

Молдовський олігарх Ілан Шор, який має зв'язки з Кремлем, заявив російському телеканалу «Россия-24», що опозиція в Молдові має «докази» масових фальсифікацій на користь Санду.

Колишній проросійський президент Молдови Ігор Додон в інтерв'ю ТАСС заявив, що перемогу Санду забезпечили лише голоси молдовської діаспори.

У російському інформаційному просторі, включно з блогами військових оглядачів, повторили тези проросійської опозиції Молдови про те, що вибори в країні контролюються «європейськими бюрократами», і що громадяни Молдови не мають впливу на їхній результат.

«Раніше в ISW повідомляли про постійні спроби Росії втручатися у вибори в Молдові та зривати проведення референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу та перемоги Майї Санду», – зазначається в повідомленні.

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

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Теги: вибори відео Майя Санду россия опозиція президент Facebook Ігор Додон Володимир Зеленський прокурор політика Молдова російські агенти

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