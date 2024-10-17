СБУ на Херсонщині затримала агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами

Подружжя та їхній знайомий шпигували на Херсонщині за ЗСУ

Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігуранти регулярно обходили місцевість та приховано фіксували геолокації Сил оборони. Якщо агенти виявляли військовий об’єкт, то намагалися встановити наявну там кількість воїнів та види озброєнь. За таким же алгоритмом діяв їхній спільник.

Затримання російських агентів Фото: Пресцентр СБУ

Після того, як агенти збирали інформацію, вони готували відповідні звіти та передавали матеріали своєму куратору в Росії. Ним виявився родич подружжя з Херсонщини, який на початку повномасштабної війни пішов на співпрацю із загарбниками, а після звільнення частини території регіону втік у Краснодар (РФ).

Перебуваючи на території країни-агресора, резидент діяв під керівництвом співробітника Головного управління Генштабу збройних сил РФ, відомого як ГРУ. За його вказівкою він дистанційно завербував свого брата, його дружину з Херсонської області та місцевого жителя.

Згодом агентське подружжя, маскуючись під переселенців з Херсонщини, переїхало до Одеси. Кіберфахівці СБУ зафіксували злочинну діяльність цієї агентурної групи та вчасно затримали всіх трьох учасників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами зв’язку з російським ГРУ.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на слідчих.

До слова, кількома днями раніше СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів-провокаторів, які виконували «замовлення» спецслужб РФ у Києві.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.