Росія направила ЄС список «невідповідностей» у справі отруєння Навального



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«Яким був мотив для російської влади труїти Олексія Навального, враховуючи, що його реальний рівень популярності навряд чи досягає 2%», заявили в Росії

У РФ кажуть, що використання «Новачка» необґрунтовано в місті, де живуть 500 тисяч осіб

Постійне представництво Росії в ЄС направило до Європарламенту список «невідповідностей» у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

«Останніми тижнями ми стали свідками інформаційної кампанії в ЄС, що стрімко зростає – як в офіційних колах, так і в ЗМІ – з приводу інциденту, що стався з російським політичним активістом і блогером Олексієм Навальним 20 серпня 2020 року. Не претендуючи на роль експертів у токсикології, ми все ж вважаємо за потрібне звернути вашу увагу на численні невідповідності в цій справі», – сказано на сайті представництва.

На думку членів представництва, використання «Новачка» необґрунтовано в місті, де живуть 500 тисяч осіб. Також там звернули увагу на те, що опозиціонера дозволили евакуювати до Німеччини, де могли встановити джерело отруєння, і закликали Берлін надати Москві результати токсикологічного аналізу. До «невідповідностей» в Росії віднесли, зокрема, те, що соратники Навального після його отруєння теж нібито виїхали в Німеччину і що берлінську клініки «Шаріте», де він проходить лікування, взяли під цілодобову охорону.

«Яким був мотив для російської влади труїти Олексія Навального, враховуючи, що його реальний рівень популярності навряд чи досягає 2%, згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним в липні 2020 року незалежною недержавною громадською соціологічною дослідницькою організацією Левада-Центр?» – також стверджують у представництві.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Twitter відреагувала на цей «аргумент»:

«Чудова постановка питання. Продовження «російській владі це невигідно. Був би рейтинг більшим — тоді вигідно. Тільки ми всі розуміємо, що рейтинг Олексія не 2%, і вибори це чудово показали».

До слова, Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.