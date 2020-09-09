Країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального



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У Росії пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи РФ

Підписанти наголосили, що «цей напад на лідера опозиції Навального є ще одним серйозним ударом по демократії та політичному плюралізму Росії»

Росія повинна швидко знайти та притягнути до відповідальності організаторів отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки.

«Будь-яке використання хімічної зброї будь-де, будь-коли, будь-ким, за будь-яких обставин є неприйнятним та порушує міжнародні норми, що забороняють застосування такої зброї. Ми, міністри закордонних справ G7, закликаємо Росію негайно та сповна прояснити, хто відповідальний за це обурливе отруєння та, пам’ятаючи про зобов’язання Росії відповідно до Конвенції про хімічну зброю, притягнути винуватців до відповідальності», - зазначається у заяві.

Підписанти наголосили, що «цей напад на лідера опозиції Навального є ще одним серйозним ударом по демократії та політичному плюралізму Росії».

«Він становить серйозну загрозу чоловікам й жінкам, залученим до відстоювання політичних та громадянських свобод, які Росія сама зобов’язалася гарантувати. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов’язань, відповідно до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, й гарантувати громадянам ці права, в тому числі право на свободу самовираження», - зазначили міністри закордонних справ G7.

Дипломати пообіцяли «й надалі ретельно стежити за тим, як Росія реагує на міжнародні заклики стосовно обурливого отруєння пана Навального».

«Ми рішуче налаштовані підтримувати демократію, верховенство права та права людини у Росії та збільшити підтримку російського громадянського суспільства», - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.