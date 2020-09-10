Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками



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Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками

США докладуть всі сили, щоб встановити винних в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що існує велика ймовірність того, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві.

Про це повідомляє Mirage News.

Держдеп не планує анонсувати заходи щодо цієї справи, поки про це не оголосить президент Дональд Трамп.

За словами глави Держдепу, влада країни докладе всі сили, щоб встановити винних в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального.

«Я думаю, що люди в усьому світі бачать цей вид діяльності таким, яким він є. І коли вони бачать спробу отруїти дисидента, вони визнають, що є істотний шанс, що це насправді виходило від високопоставлених російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу», - заявив Помпео.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Вранці 22 серпня літак із Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни. Російські лікарі у свою чергу назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.