Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї



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7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми

ФРН не збирається передавати росіянам докази отруєння Навального

Німеччина передала результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального експертам Організації із заборони хімічної зброї.

Про це заявила представниця Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц-Йоханнсен, повідомляє ABC News.

«Результати проб були передані організації (Організації з заборони хімічної зброї). Росія є членом цієї організації», — розповіла вона під час брифінгу 9 вересня.

Водночас представник німецького уряду Мартіна Фіц зазначила, що Берлін не бачить умов, за яких німецька сторона повинна передати Росії докази її висновків у «справі Навального».

«Ми залишаємося при своїй позиції і закликаємо російську сторону надати інформацію (щодо Навального)», — сказала вона.

Своєю чергою глава російського МЗС Сергій Лавров обурився через «ставлення Німеччини» до запитів РФ щодо Навального.

«У нас накопичилося чимало запитань до німецьких колег щодо абсолютно неналежного ставлення до офіційних запитів, які ми направляємо в Берлін. Нас не влаштовує ні суть реакції на наші закономірні вимоги, нас не влаштовує і абсолютно неприйнятний тон, яким ця позиція доводиться до світової громадськості», — заявив він під час пресконференції, пише російськиі Інтерфакс.

Німецькі лікарі 7 вересня вивели Навального зі штучної коми

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.