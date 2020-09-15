Зеленський: Ми засуджуємо замах на Навального і чекаємо деталей



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Володимир Зеленський відреагував на отруєння російського опозиціонера

Ми чекаємо на більш детальні речі з приводу замаху, заявив президент України

Президент Володимир Зеленський заявив, що засуджує замах на російського опозиціонера Олексія Навального, та зауважив, що Україна очікує деталей

Про це він сказав під час пресконференції з федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом.

«Ми дійсно маємо спільну думку з приводу пана Навального і засуджуємо замах на пана Навального. Весь світ, мені здається, ми чекаємо на більш детальні речі з приводу цього замаху. Ми чекаємо, що вони найближчим часом з’являться», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Євросоюз пригрозив Росії переглядом відносин через отруєння російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що Навальний після одужання планує повернутися до Росії.

До слова, за інформацією Reuters, омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального.

Як повідомлялося, 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

До слова, Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.