Отруєння Навального: Євросоюз пригрозив Росії переглядом відносин



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Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель

Відповідна тема буде обговорюватися на саміті міністрів закордонних справ країн-учасниць ЄС 21 вересня

Європейський союз перегляне відносини з Росією після отруєння опозиціонера Олексія Навального. Проти неї може бути задіяти санкційний режим, який отримає ім'я Навального за аналогією з «актом Магнітського» в США. Про це на сесії Європейського парламенту заявив голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, Євросоюз повинен затвердити санкційний режим за порушення прав людини і присвоїти йому ім'я Навального.

«Те, що сталося з Навальним, має змусити країни ЄС затвердити цей механізм, який буде аналогічний «акту Магнітського» в США. Таким чином, ім'я Навального в майбутньому буде асоціюватися з санкціями ЄС проти тих, хто порушує права людини», – зазначив Боррель.

Він також додав, що отруєння Навального може мати наслідки для відносин ЄС і Росії, а ця тема буде обговорюватися на саміті міністрів закордонних справ країн-учасниць Євросоюзу 21 вересня.

Нагадаємо, що Навальний після одужання планує повернутися до Росії.

До слова, за інформацією Reuters, омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального.

Як повідомлялося, 14 вересня, три лабораторії підтвердили, що Навального отруїли «Новачком».

До слова, Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.