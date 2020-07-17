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    У світі

    Росія розпочала раптову перевірку військ біля кордонів із Україною

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    Під час перевірки буде проведено 56 тактичних навчань військ РФ - Росія розпочала раптову перевірку військ біля кордонів із Україною
    Під час перевірки буде проведено 56 тактичних навчань військ РФ

    У тактичних навчаннях візьмуть участь близько 150 тисяч російських військових

    Президент Росії Володимир Путін доручив провести раптову перевірку армії. Про це заявив глава міністерства оборони Сергій Шойгу, повідомили «Ленте.ру» у відомстві.

    Перевірка торкнеться війська Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів.

    Під час перевірки буде проведено 56 тактичних навчань. У ній візьмуть участь близько 150 тисяч військових, понад 26 тисяч одиниць техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден. Для навчань буде задіяно 35 полігонів та навчальних полів, а також 17 морських полігонів на Чорному і Каспійському морях.

    У міністерстві оборони уточнили, що перевірка проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об'єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

    Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

    11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.

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