Росія розпочала раптову перевірку військ біля кордонів із Україною



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Під час перевірки буде проведено 56 тактичних навчань військ РФ

У тактичних навчаннях візьмуть участь близько 150 тисяч російських військових

Президент Росії Володимир Путін доручив провести раптову перевірку армії. Про це заявив глава міністерства оборони Сергій Шойгу, повідомили «Ленте.ру» у відомстві.

Перевірка торкнеться війська Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів.

Під час перевірки буде проведено 56 тактичних навчань. У ній візьмуть участь близько 150 тисяч військових, понад 26 тисяч одиниць техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден. Для навчань буде задіяно 35 полігонів та навчальних полів, а також 17 морських полігонів на Чорному і Каспійському морях.

У міністерстві оборони уточнили, що перевірка проводиться для оцінки рівня підготовки армії, а також для вирішення про допуск об'єднань і військових частин до навчання «Кавказ-2020».

Як повідомлялося, нещодавно на полігонах анексованого Криму Росія розпочала двосторонні батальйонні тактичні навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту РФ.

11 липня в окупованому Криму помітили колону російської військової техніки, яка рухалася у напрямку Сімферополя. Більшу частину техніки складали військові вантажівки з відкритим кузовом.