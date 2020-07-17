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    У світі

    У Росії згорів автобус із Донецька з кількома десятками людей (відео)

    • Розсилка
    Автобус вигорів повністю - У Росії згорів автобус із Донецька з кількома десятками людей (відео)
    Автобус вигорів повністю
    Фото: mchs.gov.ru

    Автобус загорівся в результаті ДТП

    У Липецькій області в Росії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, який їхав з Донецька в Санкт-Петербург.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Аварія сталася на 375 кілометрі траси М-4 «Дон» в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелинець. Після зіткнення автобус загорівся.

    В автобусі перебували 39 людей. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей.

    Двоє постраждалих у важкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. В результаті трьох доставили до райлікарні.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

    Росія ДТП Донецьк
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