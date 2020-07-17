У Росії згорів автобус із Донецька з кількома десятками людей (відео)



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Автобус вигорів повністю Фото: mchs.gov.ru

Автобус загорівся в результаті ДТП

У Липецькій області в Росії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, який їхав з Донецька в Санкт-Петербург.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія сталася на 375 кілометрі траси М-4 «Дон» в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелинець. Після зіткнення автобус загорівся.

В автобусі перебували 39 людей. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей.

Двоє постраждалих у важкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. В результаті трьох доставили до райлікарні.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.