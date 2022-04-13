Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні

Президент США змінив риторику щодо Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні. Про це інформує CNN.

«Ваш сімейний бюджет (бюджет американців – ред.), ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за пів світу», – заявив президент США.

Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

«Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу», – додав Байден.

Раніше його помічники і радники заявляли, що «не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду».

Нагадаємо, раніше Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець.

Також Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником.

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