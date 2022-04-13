На Запоріжжі відбувся важкий бій: яка наразі ситуація в області

В одному з селищ рашисти прикопали свої танки, щоб замаскувати їх

Вороги в тимчасово окупованих містах намагаються залякати місцевих

У понеділок у Пологівському районі Запорізької області області відбувся важкий бій, що тривав п’ять із половиною годин. Окремі підрозділи Запорізької бригади ТРО вийшли на визначені позиції і зайняли частину населеного пункту, який був запланований для звільнення від окупантів. Згодом росіяни підтягнули підкріплення, що у кілька разів перевищувало кількість наших воїнів та техніки, тож українським підрозділам довелося організовано відходити. Про це інформує обласна військова адміністрація регіону.

У Мелітопольському районі області росіяни продовжують діяти терористичними методами, аби залякати місцеве населення і схилити його на свій бік. Їхня тактика полягає в тому, щоб збирати данину на користь так званої «народної міліції». Відтак, за інформацією від підприємців, незаконна окупаційна влада наказала бізнесменам віддавати частину своїх доходів в обмін на дозвіл працювати.

Схожі дії відбуваються і в Бердянському районі області. Крім того, щодня з’являється інформація про те, що окупанти викрадають людей із українською позицією, а серед місцевих знаходяться колаборанти, які допомагають впроваджувати терористичні методи війни.

Стало відомо, що російські військові прикопали свої танки, щоб замаскувати їх, посеред селища Лугове у балці. Тож тепер наші захисники точно знають, куди за найближчої нагоди цілити, аби знищити окупантів.

Нагадаємо, учора на Миколаївщині рашисти переодяглися в цивільне та атакували позиції ЗСУ.

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