Росія знову зірвала постачання газу до Європи

Російський монополіст не забронював потужності для транзиту газу через Польщу

Через дії «Газпрому» вартість газу в Європі вчора зросла до $2150 за тисячу кубів

Російська компанія «Газпром» призупинила постачання та не забронювала потужності трубопроводу Ямал–Європа на 22 грудня, це відбувається вже другий день поспіль. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на дані платформи GSA Platform.

Трубопровід Ямал–Європа – один із основних шляхів постачання російського газу до Європи. Паливо по ньому йде через Білорусь та Польщу до Німеччини. У вівторок, 21 грудня, фізичні поставки газу цим маршрутом зупинилися.

При цьому у «Газпромі» запевняли, що компанія виконує всі свої зобов'язання. «Ми виконуємо свої зобов’язання перед споживачами, перед тими, хто у нас купив газ. Із цим все за планом», – коментував прессекретар голови правління «Газпрому» Сергій Купріянов.

На тлі цього рішення російського монополіста і на новинах про майбутні холоди ціна газу побила історичний рекорд, вартість тисячі кубометрів зросла до 2150 доларів.

Раніше Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТС України на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

Наразі відомо, що «Газпром» зупинив прокачку газу через Ямал–Європа – на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік згідно сайту оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Такі дії РФ відбуваються на тлі погіршення погоди у країнах Європи. Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

Нагадаємо, Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через «Північний потік-2».

Днями Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини.

Читайте також:



