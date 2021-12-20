Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через «Північний потік-2»

Будь-які розмови про Росію, Україну, Білорусь мають енергетичний вимір, зазначив Боррель

Верховний представник Європейського союзу (ЄС) із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через газопровід «Північний потік-2». Відповідну заяву він зробив у своєму блогу.

Боррель заявив, що Росія виконує свої зобов'язання щодо постачання газу, проте Москва використовує енергетику як інструмент політичного впливу.

Багато хто розглядає її нинішню відмову збільшувати обсяги експорту до Європи або повторно заповнити сховища, що належать «Газпрому», як засіб тиску на ЄС і, зокрема, для забезпечення нормативного ліцензування «Північного потоку-2»

Боррель також додав, що лише у грудні ціни на газ зросли приблизно на 40 відсотків. З початку літа цього року вони зросли приблизно 300 відсотків.

Водночас глава євродипломатії звернув увагу, що нині на тлі високої напруженості у відносинах з Росією в умовах надзвичайно високих цін на енергоносії у Європі розвиваються дві кризи: на сході України та міграційна у Білорусії.

«Будь-які розмови про Росію, Україну, Білорусь мають енергетичний вимір», – наголосив він.

Боррель зазначив, що Єврокомісія не вважає проект «Північний потік-2» пріоритетним. За його словами, він має відповідати вимогам європейських нормативних актів.

«Солідарність – це вулиця із двостороннім рухом. Ніхто не може підвищити свою власну безпеку, не зважаючи на безпеку всього Союзу», – заявив він.

Крім цього, у своїй заяві Боррель запідозрив Росію в намірі виключити європейські країни з переговорів з безпеки. На його думку, Москва може використати кризу для своєї оголошеної мети щодо розбудови системи безпеки в Європі.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Євросоюз має бути учасником переговорів щодо вироблення правових гарантій безпеки у Євроатлантичному регіоні, запропонованих Росією.

Нагадаємо, напередодні оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

Також нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.