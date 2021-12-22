В окупованій частині Грузії лавина накрила російських військових

Під лавиною опинилися п'ятеро людей, двоє загинули

У Південній Осетії (регіон Грузії, окупований Росією) під лавиною опинилися п’ятеро російських військовослужбовців. Двом надали медичну допомогу, двоє загинули і один зник, його ще шукають. Про це повідомили в пресслужбі Південного військового округу збройних сил РФ, передає російська інформаційна агенція РБК.

Зазначається, що у знайдених постраждалих стан легкого ступеня тяжкості.

Ще одного шукають південноосетинські рятувальники разом із російськими окупантами.

За даними від влади самопроголошеного утворення, військові охороняли Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі. Лавиною накрило кабінку, в якій були люди.

Напередодні управління МНС Росії по Північній Осетії закрило рух по Транскавказькій магістралі для всіх видів транспорту через загрозу сходу лавин.

Транскавказька магістраль (Транскам) – одна з автомобільних доріг, що пов’язує Росію з окупованою Південною Осетією.

До слова, у ці дні в Карпатах можливе небезпечне сходження лавин. Як відомо, в Україні запрацювала система GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, а також мобільний застосунок «Порятунок в горах», який призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.