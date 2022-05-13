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    Російська авіакомпанія не віддавала хазяйці собаку, який загинув під час польоту

    Собака загинув на борту російського літака, а працівники авіакомпанії кілька годин не віддали тіло тварини хазяйці - Російська авіакомпанія не віддавала хазяйці собаку, який загинув під час польоту
    Собака загинув на борту російського літака, а працівники авіакомпанії кілька годин не віддали тіло тварини хазяйці
    фото: скрін

    Авіарейс із Челябінська до Москви завершився скандалом і смертю чотирилапого пасажира

    Американський буллі на прізвисько Тімон помер на борту літака компанії «Аерофлот». Про це пише Mash.

    Власниця, яка летіла з Челябінська, здала собаку у багажний відсік у переносці та одязі, щоб той не замерз під час польоту. Але після приземлення у Москві жінка більше трьох годин не могла отримати свого домашнього улюбленця. Працівники авіакомпанії заявляли, мовляв, собаці погано. Врешті пса принесли уже мертвим і роздягнутим.

    Втім, після цього працівники «Аерофлоту» намагалися забрати уже мертву тварину. Вони пояснювали свої дії пропозицією відвезти труп у «свою» ветеринарну лабораторію для встановлення причин смерті.

    Власниця Тімона, підозрюючи, що у цій лікарні їй нададуть фальшивий документ, який зніме звинувачення з «Аерофлоту», викликала поліцію і з її допомогою таки відібрала тіло свого собаки.

    Нагадаємо, що жорстоким поводженням із собаками відзначилися і росіяни, які беруть участь у окупаційній війні на території України. Так, СБУ у аудіоперехопленнях розмов окупантів зафіксувало уже кілька випадків, коли російські військові убили і з’їли українських собак

    Теги: росія смерть #stoprussia
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    Російська авіакомпанія не віддавала хазяйці собаку, який загинув під час польоту