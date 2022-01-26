Надзвичайники Вінниччини врятували з металевого полону собаку (фото)

Рятувальників викликали господарі тварини

Сьогодні, 26 січня, у село Літинка на Вінниччині, викликали надзвичайників. В одному з домоволодінь у паркані застряг пес, повідомляє пресслужба ДСНС у Вінницькій області.

Чотирилапий охоронець двору засунув голову у кільце на металевому полотні.

Вибратися самостійно песик не міг, та й господарям вивільнити улюбленця не вдалося. Надія залишалась лише на рятувальників. Ті не відмовили у приїзді.

За допомогою спецінструменту, тварину вивільнили з залізного «полону».

Раніше повідомлялося, що у селі Олександрівка рятувальники дістали з вигрібної ями пса, який там застряг. Порятунок чотирилапого став різдвяним дивом від одеських рятувальників.

Раніше у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

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