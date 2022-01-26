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    Надзвичайники Вінниччини врятували з металевого полону собаку (фото)

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    Собака засунула голову у металевий паркан - Надзвичайники Вінниччини врятували з металевого полону собаку (фото)
    Собака засунула голову у металевий паркан
    фото: facebook/dsnsvin

    Рятувальників викликали господарі тварини

    Сьогодні, 26 січня, у село Літинка на Вінниччині, викликали надзвичайників. В одному з домоволодінь у паркані застряг пес, повідомляє пресслужба ДСНС у Вінницькій області.

    Чотирилапий охоронець двору засунув голову у кільце на металевому полотні.

    Вибратися самостійно песик не міг, та й господарям вивільнити улюбленця не вдалося. Надія залишалась лише на рятувальників. Ті не відмовили у приїзді.

    За допомогою спецінструменту, тварину вивільнили з залізного «полону».

    Раніше повідомлялося, що у селі Олександрівка рятувальники дістали з вигрібної ями пса, який там застряг. Порятунок чотирилапого став різдвяним дивом від одеських рятувальників.

    Раніше у столиці дивом врятували собаку Люсю, яку називають талісманом Оболонської райдержадміністрації. Історією з неймовірним щасливим кінцем кияни поділилися 6 січня.

    На початку січня на Волині водолази витягли з річки собаку. У мережі показали зворушливе відео порятунку.

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    Теги: ДСНС тварини рятувальники Вінниччина село
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    Надзвичайники Вінниччини врятували з металевого полону собаку (фото)