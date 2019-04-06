Російська пропаганда назвала дату приєднання Білорусі до РФ



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Об'єднання РФ і Білорусі буде називатися Союзна держава Росії та Білорусі (рос. СОГРОБ)

Росіяни говорять, що референдум про приєднання Білорусі може бути вже восени 2019 року

Московський Тelegram-канал «Незигар», що спеціалізується на поширенні вигідних Кремлю інформаційних вкидів, озвучив дату проведення «референдуму» на тему затвердження «Конституційного акту» оновлюваної Союзної держави Росії та Білорусі (рос. СОГРОБ)

Згідно з цим повідомлення, текст даного документу є «технічно готовим».

«Проект може бути вже восени винесено на референдум. Можливий термін проведення - 8 вересня 2019 року, під час єдиного дня голосування в Росії і парламентськими виборами у Білорусі», - наголошують росіяни.

Нагадаємо, незмінний білоруський президент Олександр Лукашенко наголошує, що 98% громадян його країни проти об'єдання з Росією й продовжує тягнути час у відповідь на вимогу Росії нарешті почати виконувати присвячений Союзній державі двосторонній договір. Наприклад, Лукашенко не погоджується з переходом Білорусі на російський рубль, а пропонує створити нову - спільну для двох країн-учасниць договору - грошову одиницю, а її емісійний центр розташувати у Санкт-Петербурзі.

Разом з тим, очільник російського МЗМ Сергій Лавров говорить, що триває робота з вивчення чинного договору на предмет з'ясування того, які саме його норми виконуються, а які - ні, після чого документ може бути відредаговано.