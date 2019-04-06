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    Суспільство

    Українська письменниця закликає писати листи Сущенку та іншим політв'язням

    • Розсилка
    Журналіста Романа Сущенка засудили в РФ до 12 років ув'язнення - Українська письменниця закликає писати листи Сущенку та іншим політв'язням
    Журналіста Романа Сущенка засудили в РФ до 12 років ув'язнення

    Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням, - Цілик

    Українська режисерка і письменниця Ірина Цілик закликала співгромадян підтримувати незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенка та інших політв'язнів, зокрема, надсилаючи їм листи.

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    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Я плакала весь час, поки читала цей текст. Багато чого не знала про Сущенка. Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням. Але можна хоча б писати листи. Там у кінці є адреса», - зазначила Цілик.

    Адреса для листування:

    Сущенко Роман Владимирович
    ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области
    д. Утробино
    г. Кирово-Чепецк, Кировская область
    Российская Федерация
    613040

    Як повідомлялося, загалом у Росії та в окупованому Криму утримують понад 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити політв'язнів-українців.

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