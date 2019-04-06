Українська письменниця закликає писати листи Сущенку та іншим політв'язням
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Розсилка
Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням, - Цілик
Українська режисерка і письменниця Ірина Цілик закликала співгромадян підтримувати незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенка та інших політв'язнів, зокрема, надсилаючи їм листи.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Я плакала весь час, поки читала цей текст. Багато чого не знала про Сущенка. Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням. Але можна хоча б писати листи. Там у кінці є адреса», - зазначила Цілик.
Адреса для листування:
Сущенко Роман Владимирович
ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области
д. Утробино
г. Кирово-Чепецк, Кировская область
Российская Федерация
613040
Як повідомлялося, загалом у Росії та в окупованому Криму утримують понад 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити політв'язнів-українців.