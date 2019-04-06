Українська письменниця закликає писати листи Сущенку та іншим політв'язням



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Журналіста Романа Сущенка засудили в РФ до 12 років ув'язнення

Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням, - Цілик

Українська режисерка і письменниця Ірина Цілик закликала співгромадян підтримувати незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенка та інших політв'язнів, зокрема, надсилаючи їм листи.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я плакала весь час, поки читала цей текст. Багато чого не знала про Сущенка. Нестерпно, що ми майже нічим не можемо допомогти йому та іншим в'язням. Але можна хоча б писати листи. Там у кінці є адреса», - зазначила Цілик.

Адреса для листування:

Сущенко Роман Владимирович

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области

д. Утробино

г. Кирово-Чепецк, Кировская область

Российская Федерация

613040

Як повідомлялося, загалом у Росії та в окупованому Криму утримують понад 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити політв'язнів-українців.