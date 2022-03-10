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    США відреагували на заяви Росії щодо «лабораторій біологічної зброї» в Україні

    &laquo;Росія вигадує помилкові приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні&raquo;, - речник Держдепу - США відреагували на заяви Росії щодо «лабораторій біологічної зброї» в Україні
    «Росія вигадує помилкові приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні», - речник Держдепу

    У Держдепі назвали фантазії російських пропагандистів зодо біологічних лабораторій «абсурдними та смішними»

    США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею», інформує CNN.

    Речник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Росія «вигадує помилкові приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні».

    Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що російські звинувачення «абсурдні та смішні».

    «Немає нічого такого. Це класична російська пропаганда», - заявив він.

    Як повідомлялось, напередодні прес-секретар Білого дому Джен Псакі попередила про можливе використання хімічної зброї РФ.

    Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Теги: Росія США пропаганда Україна хімікати
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    США відреагували на заяви Росії щодо «лабораторій біологічної зброї» в Україні