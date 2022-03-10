США відреагували на заяви Росії щодо «лабораторій біологічної зброї» в Україні

У Держдепі назвали фантазії російських пропагандистів зодо біологічних лабораторій «абсурдними та смішними»

США спростували звинувачення Росії у тому, що Вашингтон керує «лабораторіями біологічної зброї» в Україні. Там назвали ці заяви «смішними» та «відвертою брехнею», інформує CNN.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Росія «вигадує помилкові приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні».

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що російські звинувачення «абсурдні та смішні».

«Немає нічого такого. Це класична російська пропаганда», - заявив він.

Як повідомлялось, напередодні прес-секретар Білого дому Джен Псакі попередила про можливе використання хімічної зброї РФ.

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.