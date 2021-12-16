Російський адвокат повідомив, що загрожує журналістові Роману Цимбалюку

Російська влада порушила проти українського журналіста Романа Цимбалюка справу через екстремізм

Справу за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розпалювання ворожнечі) , відкриту в Росії проти українського журналіста Романа Цимбалюка, згодом можуть перекваліфікувати у кримінальну. Таке припущення в інтерв’ю «Главкому» зробив адвокат Романа Цимбалюка Микола Полозов.

Юрист уточнив, що поки не мав можливості ознайомитися із матеріалами справи, адже офіційну інформацію по ній зможе отримати тільки 24 грудня у Прокуратурі Центрального адміністративного округу Москви (дата, на яку Романа Цимбалюка викликали для надання пояснень до прокуратури – «Главком»).

За словами Полозова, адміністративна відповідальність настає за розпалювання ненависті чи ворожнечі лише за умови, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тобто статті 282 Кримінального кодексу РФ. Межу між адміністративною та кримінальною відповідальністю визначає експерт за результатами психолого-лінгвістичної експертизи.

«Але ми прекрасно розуміємо, в тому числі з досвіду справ українських політв’язнів, які вони ухвалюють вироки. У переважній більшості випадків ці вироки виносяться в інтересах російської влади. У цьому випадку, думаю, також вирішили почати з малого, адміністративних статей. Але гарантії, що це не стане кримінальною справою, звісно, ніхто не дає», – пояснив адвокат.

Полозов вважає, що наразі відбувається санкціонована російською владою кампанія проти Цимбалюка, про що свідчать сюжети пропагандистських ЗМІ, де журналіста вже навіть називають українським шпигуном.