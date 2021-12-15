Росія порушила справу проти українського журналіста

Цимбалюка звинувачують в екстремізмі

Проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві, Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізм. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, межа між «адміністративним» екстремізмом і «кримінальним» в РФ дуже тонка.

«Багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана. Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та «гумові», тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини», – зазначив Полозов.

Адвокат додав, що додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через «пропагандистські смітники» «різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності».

Тим часом, народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ Ілля Кива звернувся до парламентського комітету з питань свободи слова з вимогою щодо позбавлення журналіста проєкту розслідувань Bihus.info Данила Мокрика акредитації при Верховній Раді України.

Нещодавно журналістку «Главкома» не пустили на засідання миротворців у Придністров’ї.